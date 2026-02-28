sábado, 28 de febrero de 2026

Corte programado de energía en Chacabuco

Para tener en cuenta.

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco limitada, informa a sus asociados que el domingo 1 de marzo se efectuará un corte total de energía eléctrica en el Alimentador N° 3,



Peña folclórica con Walter Vallejo y sus Changos Santiagueños en Chacabuco chancho con pelo
Gran Peña con Walter Vallejo y sus Changos Santiagueños

Será desde las 7.00. hasta las 12.00 afectando la zona delimitada por las siguientes arterias: Frondizi, calle 650, calle 850, RP 30, Domínguez, Rep., del Líbano, Villegas y Fages; la zona rural desde el cruce de vías y ruta 30, incluyendo ruta 7 e Ingeniero Silveyra, ruta 30 Chivilcoy hacia el noreste del partido de Chacabuco y Cucha Cucha;Barrio Parque Azul, UOCRA y Municipal.

Motiva este corte tareas de mantenimiento en red de media tensión. Se suspende por lluvia.


