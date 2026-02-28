Corte programado de energía en Chacabuco

Para tener en cuenta.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco limitada, informa a sus asociados que el domingo 1 de marzo se efectuará un corte total de energía eléctrica en el Alimentador N° 3,
Será desde las 7.00. hasta las 12.00 afectando la zona delimitada por las siguientes arterias: Frondizi, calle 650, calle 850, RP 30, Domínguez, Rep., del Líbano, Villegas y Fages; la zona rural desde el cruce de vías y ruta 30, incluyendo ruta 7 e Ingeniero Silveyra, ruta 30 Chivilcoy hacia el noreste del partido de Chacabuco y Cucha Cucha;Barrio Parque Azul, UOCRA y Municipal.
Motiva este corte tareas de mantenimiento en red de media tensión. Se suspende por lluvia.
