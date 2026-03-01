Salida de bomberos: incendio en Chacabuco

Esta tarde.
La salida de bomberos de esta tarde se debió a un incendio en pastos en la zona rural.
Volver a Chacabuquero.
Antes de que sonara la sirena ya había una dotación combatiendo las llamas.. Tras la convocatoria sonara se sumaron otras dos.
Ocurrió en Frondizi continuación.
Horas antes los bomberos apagaron un incendio de basura en Domínguez y 171.
