sábado, 28 de febrero de 2026

Retuvieron motos que participaron en accidentes en Chacabuco

 


Tránsito.

La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado de los controles de este sábado.



Se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco.  Dos de los vehículos habían participado en accidentes. Uno era conducido por un menor de 13 años y el otro era guiado por un masculino que dio positivo en el test de alcoholemia.


