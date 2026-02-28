sábado, 28 de febrero de 2026

Cuenta DNI viene con una novedad en marzo de 2026

 


Compras.

La billetera digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Cuenta DNI, inicia marzo con una novedad para sus usuarios, que en Chacabuco son muchos.



Volver a Chacabuquero.

El reembolso por compras en comercios de cercanía se extenderá de lunes a viernes. O sea, ya no habrá que esperar hasta el viernes.

Esta es la lista de beneficios de este mes:

- Comercios de cercanía ¡incluye carnicerías!: 20% de descuento ahora de lunes a viernes. Tope de $5.000 por semana, que se alcanza con $25.000 en consumos. 

- Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.  

- FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.   

- Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. 

- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana. 

- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana. 

- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Promo acumulable con la de comercios de barrio.  

- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Promo acumulable con la de comercios de barrio.  


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Un herido fue trasladado al Hospital de Chacabuco

- Motos y licencias retenidas en la noche de Chacabuco

A- Necrológicas I

- Se necesitan dadores de sangre para una vecina internada

- Varios Incidentes en la noche de Chacabuco

- Alcoholizado en movimiento y más infracciones en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Bomberos: otro incendio en una vivienda de Chacabuco 

- Salida de bomberos: Incendio en Chacabuco

- "Agradecimiento por la rápida respuesta a mí reclamo"

- Pelea en un barrio de Chacabuco

- Menores dañinos en Chacabuco

- Mix:

- Prorrogaron el desastre en Chacabuco

- Histórico concurso

- Olimpiadas de adultos mayores

- Vecino de Chacabuco involucrado en un choque ocurrido en otra ciudad

- "Reclamé ante el Municipio de Chacabuco y recibí una respuesta improcedente"

- Los ganadores del sorteo de la rifa de los Bomberos de Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Se suman al paro

- Libertarios felices 

 - Vuelve el domo

 Varios incidentes y disturbios en una misma zona de Chacabuco

- Más datos del accidente ocurrido temprano en Chacabuco

- Tránsito: le llegó la hora a los camiones en Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)