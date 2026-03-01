domingo, 1 de marzo de 2026

Motociclista accidentado en Chacabuco

 


Cerca del mediodía.

Un nuevo accidente de tránsito se registró en la ciudad de chacabuco este domingo. 



Volver a Chacabuquero.

El mismo participaron una moto y una camioneta. 

El conductor del rodado de menor porte fue traslado al hospital en ambulancia con una lesión en una pierna. 

Ocurrió en Solís y Villegas.

La camioneta circulaba por Villegas y la moto por Solis.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Accidente en la mañana de Chacabuco

- Detectaron a alcoholizados al volante en Chacabuco

- Necrológicas I

- Policiales de Chacabuco:

- Robo

- Joven hospitalizado

- Motos ruidosas

- Un demorado con arma de fuego en un barrio de Chacabuco

- Retuvieron motos que participaron en accidentes en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Más datos del choque de motos

- Motociclista accidentado en la tarde de Chacabuco

- Cuenta DNI viene con una novedad en marzo de 2026

- Un herido fue trasladado al Hospital de Chacabuco

- Motos y licencias retenidas en la noche de Chacabuco

A- Necrológicas I

- Se necesitan dadores de sangre para una vecina internada

- Varios Incidentes en la noche de Chacabuco

- Alcoholizado en movimiento y más infracciones en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)