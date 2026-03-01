Motociclista accidentado en Chacabuco

Cerca del mediodía.
Un nuevo accidente de tránsito se registró en la ciudad de chacabuco este domingo.
Chacabuquero.
El mismo participaron una moto y una camioneta.
El conductor del rodado de menor porte fue traslado al hospital en ambulancia con una lesión en una pierna.
Ocurrió en Solís y Villegas.
La camioneta circulaba por Villegas y la moto por Solis.
