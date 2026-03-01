Que en paz descanse: Analía.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Viviana Analía Sastre. Falleció a los 58 años. Casa de duelo: Rawson. Sepelio a las 9.30.
.
Necrológicas recientes: QEPD
