- Accidente en el acceso a Chacabuco 

Mediodía.
Este mediodía se reportó un accidente de tránsito en el acceso Hipólito Yrigoyen.
Participaron un auto y una moto. Se pidió asistencia del SAME para al menos una persona de sexo masculino que iba en el rodado de menor porte. Un médico que pasaba por el lugar brindó los primeros auxilios.
Ocurrió en Inmediaciones del cruce con Fages.
