Egresadas reclaman una respuesta a un Instituto de Chacabuco

En el día de la fecha vengo a denunciar que se está vulnerando mi derecho al trabajo por una demora administrativa
Me dirijo a ustedes para hacer pública una situación que me está afectando laboralmente y que, lamentablemente, no he podido resolver por la vía institucional.
Soy docente, y ex alumna del ISFDyT N°67 de la ciudad de Chacabuco y he finalizado la carrera Tecnicatura superior en bibliotecología de instituciones educativas RES N°5498/23, hoy cuento con el 100% de las materias aprobadas. Sin embargo, desde el instituto donde cursé aún no me entregan la constancia de título en trámite, documento indispensable para figurar en el listado 108A. Siendo que me recibí el 15/12/25.
Esta demora administrativa me está perjudicando directamente, ya que me impide acceder a cargos que están saliendo en estos días. Estar en el listado 108B, las posibilidades de tomar un cargo son considerablemente menores. Cada designación que se publica y no puedo tomar representa una oportunidad laboral perdida.
He realizado los reclamos correspondientes, pero la respuesta que recibí es que no emitirán la constancia hasta que se designe un vicedirector, situación que excede completamente mi responsabilidad y mi voluntad.
Como trabajadora y mamá de una niña pequeña, esta constancia no es un simple trámite: es una herramienta fundamental para poder trabajar y sostener a mi familia.
Por este motivo, recurro a ustedes con la esperanza de que puedan visibilizar esta situación, que no solo me afecta a mí, sino que posiblemente esté perjudicando a otros egresados en la misma condición.
Agradezco desde ya la atención y el espacio.
Firma:
Sarniguet Cyntia Sabrina de Pergamino
DNI 35146427
Se recibió una nota con un reclamo similar de otra egresada de la misma carrera, llamada Joana González, de Colón, provincia de Buenos Aires.
