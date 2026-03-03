Empresa de Chacabuco busca patentar un nuevo producto

Desarrollo.
Una empresa de Chacabuco solicitó la inscripción en los registros oficiales de un nuevo producto que generó luego de años de trabajo.
La firma es Semillero Don Mario o GDM. La creación fitosanitaria de Trigo Pan se llama NEO 51T25.
Se pidió la inscripción en el Regisgo Nacional de la Propiedad de Cultivares del Instituto Nacional de Semillas. El ingeniero patrocinante se llama Ignacio Mario Bartolomé..
