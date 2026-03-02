Recuperaron una moto robada en Chacabuco

Estaba en otra ciudad.
En las últimas horas fue recuperada en otra ciudad una moto que había sido robada en Chacabuco hace más de 1 mes.
Fue durante un allanamiento realizado por la Policía de Chivilcoy en un Allanamiento realizada en la vecina ciudad. Fue demorado un menor de 17 años.
La moto Mondial había sido robada el 25 de enero de 2026. El denunciante se llama Bautista Quiroz.
Tránsito. Personal de Tránsito labró actas de infracción por estacionar camiones y acoplados en zona no permitida.
En recorrido de móviles Tránsito secuestró un equino en la vía pública sobre Acc Juan XXlll y calle 629
