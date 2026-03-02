lunes, 2 de marzo de 2026

Cuando los que sufren daños y faltantes son los fallecidos

 


Ciudad de Chacabuco.

En las últimas horas se reportaron situaciones que generaron indignación entre los vecinos de Chacabuco, dado que están relacionadas con la memoria de personas fallecidas.



Por un lado, se quemó el monolito con el que se recordaba a Fabrizio Alexis Nanni en el kilómetro 204 de la ruta 7. La familia publicó imágenes en las redes sociales de cómo quedó el lugar que hace referencia a dónde se registró el siniestro vial en el que perdió la vida el joven en el 2023.

Por otro lado, la familia Ross dejó un cartel en el cementerio pidiendo que dejen de robar lo que dejan en el nicho donde donde están los restos de sus fallecidos.

