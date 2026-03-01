Accidente fatal en la ruta 51

Arrecifes.
Esta noche se registró un siniestro vial fatal ela ruta 51, a la altura de Arrecifes camino a Carmen de Areco.
Arrecifes.
Participaron un auto y un camión. Falleció una mujer que iba en el rodado de menor porte y sufrió lesiones una menor de edad que la acompañaba. El camión terminó volcando en la banquina.
Según los medios de Arrecifes el choque se dio a la altura del campo de la familia del corredor y político Marcos Di Palma. Una versión indica que los moradores del lugar fueron los que asistieron a los accidentados en primera instancia.
