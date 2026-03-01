Otra sede de la Escuela de Policía funcionará cerca de Chacabuco

A unos kilómetros nomás.
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires pondrá en funcionamiento una nueva sede descentralizada de la escuela de Policía "Juan Vucetich" cerca de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Desde hace tiempo ya funciona una extensión en Rafael Obligado, partido de Rojas, además de otras en Ramallo, Bahía Blanca, y La Costa. Muchos de los vecinos de Chacabuco que se han formado como "vigilantes", pasaron por sus aulas.
La nueva sede estará en el partido de Chivilcoy. Según los datos existentes funcionará en el parque lacunario La Martija, en la ruta 30, camino a Chacabuco.
Cabe recordar que en los meses previos en Chacabuco se llevaron a cabo los encuentros para aspirantes a ingresar a la carrera policial.
