martes, 3 de marzo de 2026

En Chacabuco se retuvieron 4 motos por día en febrero


Datos completos.

La Subsecretaría de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco dió a conocer el resumen de estadísticas de febrero de 2026.

Datos del 01/02/2026 hasta el 28/02/2026: Actas de infracciones 246. Motocicletas retenidas 118. Automóviles retenidos 14. Licencias de conducir retenidas 75. Equinos secuestrados 6.



Volver a Chacabuquero.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Registros de lluvia de Chacabuco y la zona

- Tormentoso: demorado, daños y agresiones en Chacabuco

- Retuvieron varios rodados en Chacabuco

Todavía se habla de esto: 

- Tren de pasajeros a Chacabuco con demoras por un arrollamiento

- Queja de vecino: "Los de las motos usan nuestro barrio de baño"

- Recuperaron una moto robada en Chacabuco

- Lista completa de los empleados municipales que fueron capacitados

- Salida de bomberos: incendio en Chacabuco

- Calendario de pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones por hijo

- Cuando los que sufren daños y faltantes son los fallecidos

- Retuvieron motos pero una camioneta fue la novedad en Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)