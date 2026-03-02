Tren de pasajeros a Chacabuco demorado por un arrollamiento

Esta tarde.
El tren de pasajeros que une Buenos Aires con Junín parando en Chacabuco y sus localidades está demorado por el arrollamiento de una persona.
Volver a Chacabuquero.
El siniestro ocurrió en la Estación José Paz. Un tren local arrolló a una persona y parte del ramal del ferrocarril San Martín quedó sin actividad.
El tren que venía a Chacabuco quedó detenido a la altura de Hurlingham. Se pudieron realizar cambios manuales y se reactivó el Servicio.
