Retuvieron varios rodados en Chacabuco

Detalles
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dio a conocer el resultado de los operativos de este lunes.
Volver a Chacabuquero.
Se retuvo una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria sin casco falta de luces y chapa patente con escape antirreglamentario.
Operativo de prevención y recorrido de móviles y motos de tránsito conjuntamente con policía comunal en distintos puntos de la ciudad: se retuvieron Siete motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco dos de las mismas sin chapa patente una sin luces. Un Cuatriciclo por circular en zona prohibida conducido por un menor de edad. Cinco licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
Se labró acta de infracción por estacionar chasis y acoplado en zona prohibida y lavar el mismo en la vía pública.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Queja de vecino: "Los de las motos usan nuestro barrio de baño"
- Recuperaron una moto robada en Chacabuco
- Lista completa de los empleados municipales que fueron capacitados
- Salida de bomberos: incendio en Chacabuco
- Calendario de pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones por hijo
- Cuando los que sufren daños y faltantes son los fallecidos
- Retuvieron motos pero una camioneta fue la novedad en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Accidente fatal en la ruta 51
- Saludo y actividades por el aniversario de Rawson, localidad de Chacabuco
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Otra sede de la Escuela de Policía funcionará cerca de Chacabuco
- Salida de bomberos: incendio en Chacabuco
- Una situación desagradable vivió una familia de Chacabuco
- Motociclista accidentado en Chacabuco
- Accidente en la mañana de Chacabuco
- Detectaron a alcoholizados al volante en Chacabuco
- Un demorado con arma de fuego en un barrio de Chacabuco
- Retuvieron motos que participaron en accidentes en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario