martes, 3 de marzo de 2026

Una firma de Chacabuco fue contratada por un organismo nacional

 


Datos.

Una firma comercial de Chacabuco fue contratada por un organismo nacional para que la provea de sus productos y servicios.



El contrato es por 3.150.000 de pesos. El objetivo es la provisión y colocación de cortinas en el edificio de la delegación Chacabuco de la Agencia de Recaudación y Control de Aduanas (Ex AFIP).

La empresa contratada es Textil Mazzochi SA.


