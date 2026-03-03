martes, 3 de marzo de 2026

Agresión y daños en una obra en construcción de Chacabuco

 

Esta tarde.

Esta tarde se registró una situación violenta en un sector de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Al parecer, hubo un altercado por cuestiones particulares en el que participaron varias personas. A través de la Policía se pidió presencia médica 

Dos personas de sexo masculino fueron acusadas de romper los vidrios de una camioneta y de causar lesiones a un albañil de 60 años. Este último fue atendido en el lugar por personal del SAME.

Los acusados ya no estaban cuando la Policía arribó a la obra.

Ocurrió en Cerrito entre Moreno y Zapiola.


