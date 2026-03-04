miércoles, 4 de marzo de 2026

Problemas en la madrugada de Chacabuco

 


En un barrio.

Una vecina convocó a la Policía esta madrugada por un problema que sufrió mientras circulaba por las calles de su barrio.



Fue acosada por perros y sufrió una caída mientras cruzaba una de las arterias, en horas de la noche.

Cabe recordar que dos perros fueron protagonistas en accidentes de tránsito que terminaron con motociclistas trasladados al Hospital municipal, el lunes.

Ocurrió en Conesa y Viamonte.

