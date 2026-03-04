miércoles, 4 de marzo de 2026

Un piloto se fue de un reconocido equipo de Chacabuco

 


A poco del estreno.

Uno de los pilotos que se había sumado este año al Trotta Racing Team de Chacabuco anunció su desvinculación del mismo.



Volver a Chacabuquero.

Se trata de Nicolás Villamayor, campeón 2025 del Turismo 4000 y enrolado en el 2026 en la escudería chacabuquense para correr TC Mouras con un Torno. El piloto de Olavarría había debutado en la categoría recientemente.

“No voy a continuar mi camino en el TC Mouras junto al Trotta Racing -expresó Villamayor en un comunicado-. Solo tengo palabras de agradecimiento para todo el equipo por haberme dado la oportunidad de formar parte de su estructura. Me llevo el aprendizaje, la experiencia y el respeto por el grupo humano que deja todo en cada carrera”.

“Sigo con las mismas ganas y el mismo objetivo de continuar creciendo dentro de la categoría -agregó-. Ahora será momento de trabajar, analizar posibilidades y buscar la manera de poder seguir compitiendo en el TC Mouras”.


