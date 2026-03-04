Un piloto se fue de un reconocido equipo de Chacabuco

A poco del estreno.
Uno de los pilotos que se había sumado este año al Trotta Racing Team de Chacabuco anunció su desvinculación del mismo.
Chacabuquero.
Se trata de Nicolás Villamayor, campeón 2025 del Turismo 4000 y enrolado en el 2026 en la escudería chacabuquense para correr TC Mouras con un Torno. El piloto de Olavarría había debutado en la categoría recientemente.
“No voy a continuar mi camino en el TC Mouras junto al Trotta Racing -expresó Villamayor en un comunicado-. Solo tengo palabras de agradecimiento para todo el equipo por haberme dado la oportunidad de formar parte de su estructura. Me llevo el aprendizaje, la experiencia y el respeto por el grupo humano que deja todo en cada carrera”.
“Sigo con las mismas ganas y el mismo objetivo de continuar creciendo dentro de la categoría -agregó-. Ahora será momento de trabajar, analizar posibilidades y buscar la manera de poder seguir compitiendo en el TC Mouras”.
