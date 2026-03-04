Mix: Manifestación en la plaza - Autoridades en un barrio - Fiesta de la maquinaria antigua

Breves.
Manifestación. El 8 de marzo en la plaza San Martín se realizará la marcha por el Día de la Mujer en Chacabuco. Será desde las 19.00. Además de la manifestación se celebrará una feria popular. Se sumará un reclamo contra la reforma laboral.
Volver a Chacabuquero.
Barrio. El viernes 6 de marzo de 2026 se realizará una nueva edición del programa "La Muni en tu barrio". En esta ocasión la promoción de las iniciativas municipales tendrá lugar en el barrio de los Bomberos.
Fiesta. Este fin de semana en el Parque Lacunario de Bragado, sobre Ruts 46, se llevará a cabo la Fiesta de la Maquinaria Agrícola Antigua.
Habrá desfile de tractores, cosechadoras antiguas y otras maquinarias. Cosecha, laboreos y trilla de distintos cultivos en vivo. Homenaje a la Mujer de Campo, exposiciones, tradicional mate cocido y cantina. Sábado, espectáculos artísticos con los ballets Estampas Nativas, Raíces Bailando, Folclórico Bragado, Agustina Banegas, Ramiro Cardón y Adolfo Álvarez Pinedo; domingo, Ballet Gauchos del Bragao, La Mini Band Santafesina, Superband y Los Bagualeros. Entrada: $2.000 por día. Menores de 13 años, ingreso gratuito. Organiza la Asociación de Tractores y Máquinas Antiguas Julio Cesar Bracco de Bragado.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente en una ruta de Chacabuco
- Egresadas reclaman una respuesta a un Instituto de Chacabuco
- Problemas en la madrugada de Chacabuco
- Tránsito: infracciones por pasarse con la basura y motos retenidas
Todavía se habla de esto:
- Incrementan los controles en Chacabuco
- Una firma de Chacabuco fue contratada por un organismo nacional
- Accidente fatal en la ruta 30
- Empresa de Chacabuco busca inscribir un nuevo producto
- Arrancaron las clases en las escuelas públicas de Chacabuco
- Vecina accidentada en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- En Chacabuco se retuvieron 4 motos por día en febrero
- Registros de lluvia de Chacabuco y la zona
- Tormentoso: demorado, daños y agresiones en Chacabuco
- Retuvieron varios rodados en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario