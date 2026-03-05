Se municipaliza en Chacabuco el pago de ciertas patentes

Comunicado.
La Dirección de Recaudación informa que a partir de este año se municipalizan las patentes correspondientes a vehículos modelo 2014 y 2015. Debido a cuestiones operativas de ARBA en el proceso de traspaso de la información hacia los municipios, las mismas van a estar disponibles para su pago a partir del 1 de abril 2026.
Los contribuyentes pueden acceder al portal de tasas municipales mediante el código QR, o bien acercarse personalmente a la oficina de Recaudación del Palacio Municipal para realizar el pago o recibir asesoramiento.
Firma:
Municipalidad de Chacabuco
