jueves, 5 de marzo de 2026

Se municipaliza en Chacabuco el pago de ciertas patentes

 

Comunicado.

La Dirección de Recaudación informa que a partir de este año se municipalizan las patentes correspondientes a vehículos modelo 2014 y 2015. Debido a cuestiones operativas de ARBA en el proceso de traspaso de la información hacia los municipios, las mismas van a estar disponibles para su pago a partir del 1 de abril 2026.



Volver a Chacabuquero.

Los contribuyentes pueden acceder al portal de tasas municipales mediante el código QR, o bien acercarse personalmente a la oficina de Recaudación del Palacio Municipal para realizar el pago o recibir asesoramiento.

Firma:

Municipalidad de Chacabuco


