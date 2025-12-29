UCR: "Impuestazo y transparencia: menos ataques y más explicaciones"

Nota pedida.
Mañana se va a discutir en el Concejo Deliberante la creación de una nueva tasa de salud. Un nuevo impuesto para los vecinos, más allá del nombre que se le quiera dar.
En un contexto económico difícil, antes de pedirle más esfuerzo a la gente, hay algo básico que el Municipio debería explicar con claridad.
Cuántos empleados tiene hoy. Cómo ingresan. Y cuánto cuesta sostener esa estructura.
Desde hace tiempo venimos pidiendo información concreta sobre la planta municipal, la planta de funcionarios y el impacto real del gasto en personal.Esas preguntas siguen sin respuesta.
Y cuando no hay respuestas, el debate se corre hacia otro lugar.
En los últimos días, en lugar de discutir transparencia y prioridades, se eligió escalar la discusión hacia lo personal. Y ahí es necesario marcar un límite.
Cuando se hacen acusaciones o se pone en duda la honorabilidad de una persona que ocupa un cargo público, alguien tiene que hacerse cargo de lo que dice, con nombre y apellido.
Hablar de personas sin dar la cara degrada la discusión pública y empobrece el debate político.
Mientras tanto, el problema de fondo sigue intacto.
No hay información clara sobre cómo se administra el municipio.
Cuántos empleados tiene.
Cuántos funcionarios integran la estructura.
Y cuánto cuesta sostener todo eso.
Discutir una nueva tasa —que en los hechos funciona como un impuesto para los vecinos— sin transparentar previamente el gasto y el crecimiento del Estado municipal no permite un debate honesto.
Por eso vamos a volver a realizar un pedido formal.
Para que se informe, de manera clara y completa, la cantidad de empleados municipales.
La planta de funcionarios. Y el costo que todo esto representa para Chacabuco.
No se trata de discusiones personales.
Se trata de explicar, transparentar y ordenar prioridades.
Explicar primero.
Cobrar después
Firma:
Comité Alem - UCR Chacabuco
