Violento choque en la tarde de Chacabuco

Personas hospitalizada
Esta tarde se registró un violento choque en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un auto que iba circulando chocó con otro que estaba estacionado.
Al parecer, al conductor, que iba con su familia, se le bajó la presión.
El coche quedó cruzado en la calle. El ruido que produjo la colisión se escuchó a una cuadra a la redonda, según los vecinos.
Ocurrió en Espora entre Moreno y Zapiola.
Todos los que iban el coche que circulaba por Espora recibieron atención médica. Según los vecinos, había una mujer embarazada. El conductor habría sido trasladado.
