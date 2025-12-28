Hallazgo en un barrio de Chacabuco

Esta tarde.
Según trascendió, esta tarde fue recuperada una moto que había sido robada en las últimas horas.
Chacabuquero.
Fue hallada por el propietario en un barrio de la ciudad de Chacabucoo. Dio aviso para la Policía y el rodado fue trasladado a la Comisaría.
El robo se había registrado en la madrugada en una vivienda ubicada en inmediaciones de Juan Manuel de Rosas y Mitre.
