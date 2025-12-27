Más datos del choque en la madrugada de Chacabuco

De noche. Información.
Esta madrugada se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco
Participaron dos motocicletas.
Según los vecinos del lugar una persona de sexo femenino fue trasladada al hospital en ambulancia. Presentaba dolor en una pierna. Sería de apellido Domínguez y tendría 39 años.
Iba en una Corven 110.
La otra moto, Keller 110, era guiada por un masculino que no sufrió lesiones. Sería de apellido Rozza, de 34 años.
Ocurrió en Mitre y Santiago del Estero.
La Corven iba por Santiago del Estero y la Keller por Mitre.
A la asistencia médica para la accidentada la solicitó un grupo de amigos que estaba reunido en una peña y escucharon el ruido generado por el choque.
La moto Corven fue retenida por personal del Área municipal de Tránsito.
