Muerte en el extranjero

De Chacabuco. Identidad confirmada.
Un ex vecino falleció en el extranjero durante el festejo de la Navidad.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en el puerto de Barcelona, España, en la madrugada del 25 de diciembre de 2025.
Según lo informado por los medios ibéricos, la persona de sexo masculino se habría ahogado tras caer a las aguas del puerto. Se convocó a un servicio de emergencias médicas pero fracasó la reanimación.
Las mismas fuentes señalan que la caída al mar habría sido accidental.
Al parecer, el vecino estaba festejando la Navidad con otros familiares.
Se llamaba Manuel Astudillo, de más de 30 años.
