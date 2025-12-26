Incidentes en distintos sectores de Chacabuco

Diferentes situaciones.
Durante las últimas horas se registraron distintos incidentes en diferentes sectores de la ciudad de Chacabuco.
En horas de la noche del jueves la Policía demoró s una mujer que había concurrido a la casa de su ex pareja. Al parecer, no respetó una medida judicial de no acercamiento al vecino que llamó a la fuerza de seguridad.
También se trasladó a la Comisaría a la moto en la que se movilizaba la mujer.
Ocurrió en inmediaciones de Cervantes y Juan Manuel de Rosas.
Por otro lado, una mujer fue asistida por la Policía luego que buscara refugio en un kiosco. Al parecer había sobrellevado una situación violenta con su ex pareja.
Ocurrió en inmediaciones de Frondizi y Laprida, pasada la medianoche, ya viernes.
También en la noche del jueves una vecina pidió ayuda a la Policía porque un masculino quiso ingresar por la fuerza a un negocio de su propiedad. El hecho fue enmarcado dentro de la problemática de la violencia de género.
Sucedió en cercanías de Spinetti y Castelli.
Por último, en la madrugada de la Navidad, hubo un altercado en la plaza 5 de Agosto. Algunos vecinos hablaron de uso de armas blancas.
La Policía interceptó a 3 menores en las Inmediaciones. Estos reconocieron que había participado en una pelea pero sin cuchillos. No presentaron lesiones.
