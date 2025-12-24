miércoles, 24 de diciembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

    Que en paz descansen: Fernando.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 - Ramón Antonio Gaitán "Toro". Falleció a los 66 años. Casa de duelo: Ucrania 201. Sepelio mañana a las 8.00.

.


Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Extendieron la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Retuvieron una moto que estaba haciendo algo prohibido

- Las 10 notas más leídas del año en Chacabuco

- Ambulancia y patrulleros en un barrio de Chacabuco

- Problemas entre vecinos y algo más en un barrio

- Solamente guardias en Chacabuco

- Retuvieron una moto conocida por los agentes de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Alguien se llevó sus cerdos de Chacabuco

- Curiosa situación en la ruta en Chacabuco

- La Navidad se festeja en la entrada de Chacabuco

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Mix:

- Despedida a Jubilados

- Festival solidario

- Peatonal en el centro

- Tres días de asueto municipal en Chacabuco por Navidad y Año Nuevo

Necrológicas I

- Accidentes en la ruta 7 y en la ciudad de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Joven demorado en la noche de Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)