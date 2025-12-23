martes, 23 de diciembre de 2025

Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

El servicio meteorológico nacional emitió alertas por tormentas para las próximas horas para Chacabuco y la zona.



Volver a Chacabuquero.

Son de nivel amarillo para la noche de este martes; la mañana y la tarde del miércoles.

Los distritos de la zona alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- La Navidad se festeja en la entrada de Chacabuco

- Mix:

- Despedida a Jubilados

- Festival solidario

- Peatonal en el centro

- Tres días de asueto municipal en Chacabuco por Navidad y Año Nuevo

Necrológicas I

- Accidentes en la ruta 7 y en la ciudad de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Joven demorado en la noche de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Golía realizó un balance del año en Chacabuco 

- Finde: Pre Olimpiadas de Asadores en Lincoln y otros concursos particulares

- Violento choque: un bebe fue trasladado al Hospital de Chacabuco

- Ponen fecha para la llegada de un nuevo equipo al Hospital de Chacabuco

- Accidente en la Variante Chacabuco de la autopista

- Vecina atacada por un perro

- Mix: Se cayó una farola - Una serpiente en el patio de una casa

- "¿Me publica la cuadra para ver si la arreglan?"

- Piden ayuda para una familia de Chacabuco

- Rescataron a una mujer embarazada en Chacabuco






on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)