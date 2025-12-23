martes, 23 de diciembre de 2025

Retuvieron una moto conocida por los agentes de Chacabuco

 


Tránsito.

El Área de Tránsito de la Municipalidad informó que este martes se retuvo una motocicleta por circular con escape antirreglamentario sobre Plaza General Paz



La moto "es una de las que identificamos con las cámaras móviles y de seguridad en conjunto con centro de monitoreo cruzando semáforos en rojo y realizando maniobras peligrosas", según el informe oficial.


