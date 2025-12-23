Retuvieron una moto conocida por los agentes de Chacabuco

Tránsito.
El Área de Tránsito de la Municipalidad informó que este martes se retuvo una motocicleta por circular con escape antirreglamentario sobre Plaza General Paz
Volver a Chacabuquero.
La moto "es una de las que identificamos con las cámaras móviles y de seguridad en conjunto con centro de monitoreo cruzando semáforos en rojo y realizando maniobras peligrosas", según el informe oficial.
