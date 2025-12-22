Golía realizó un balance del año en Chacabuco

Despedida de año en el PJ
El presidente del Partido Justicialista e intendente municipal, Darío Golía, despidió este lunes el año junto a militantes y compañeros en la Casa Peronista, en un clima de encuentro, celebración y agradecimiento por el camino recorrido, en un contexto nacional complejo, con una economía estancada y perspectivas difíciles para el año próximo.
Durante su mensaje, Golía agradeció el acompañamiento de todos los militantes y compañeros, destacando la importancia de poder encontrarse para cerrar un año muy duro. Subrayó que, pese a las dificultades, con ingenio y una administración responsable se pudieron concretar obras y acciones que mejoran la calidad de vida de los vecinos, “piensen como piensen, porque nos toca gobernar para todos por igual”.
El jefe comunal realizó luego un repaso de los principales logros de gestión alcanzados hasta el momento. Entre ellos, destacó la inauguración del Centro Universitario, la firma de convenios con las universidades de Hurlingham, UTN y UBA, la pavimentación de 22 cuadras, la construcción de 7 cuadras de cordón cuneta, y el avance de la iluminación LED en más de 400 cuadras del partido de Chacabuco, además del recambio lumínico en Plaza Belgrano. También mencionó la realización de tres pozos de agua, la reparación de caminos rurales y el saneamiento de canales hídricos.
En materia de salud, Golía resaltó la inauguración del CAPS René Favaloro, un nuevo sector de maternidad, la puesta en funcionamiento de un lactario en el Hospital Municipal, la creación de la Secretaría de Salud Mental, la incorporación del servicio de Hemodinamia, la instalación de un nuevo tomógrafo y la firma del convenio para la llegada de un nuevo resonador.
Hacia el final de su discurso, el intendente hizo referencia al impacto positivo de la Feria Producir y la Feria de Sabores, destacando que generan trabajo y movimiento económico local, ya que el dinero recaudado por puesteros, artesanos y gastronómicos vuelve al circuito económico de Chacabuco. También mencionó la creación de la Tarjeta Fortalecer, con descuentos en comercios locales, y destacó la entrega de 350 lotes del programa “Chacabuco para Todos II”.
“Seguiremos trabajando para generar oportunidades, mejorar la infraestructura y atender las necesidades de los vecinos”, expresó Golía, cerrando su mensaje con un saludo de fin de año.
