Choque en la tarde de Chacabuco

Cruce. Se pidió asistencia médica para una persona.
Esta tarde se registró un choque en la ciudad de Chacabuco.
Participaron dos vehículos marca Peugeot. Uno era un utilitario y el otro un SUV.
Daños materiales importantes.
Se pidió asistencia médica para una persona de sexo femenino que iba en el utilitario.
Amor rodados quedaron parados en la calle.
Intervino la Policía.
Ocurrió en Cervantes y Azcuénaga.
