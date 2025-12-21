Retuvieron un cuatriciclo y algo más en Chacabuco

Esta tarde.
La Subsecretaría de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco dio a conocer el resultado de los operativos de control del domingo por la tarde.
Volver a Chacabuquero.
En Castelli y Rocha, y Junín y Primera Junta y en recorrido de móviles y motos de Tránsito en distintos puntos de la ciudad se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria, un Cuatriciclo por circular en zona prohibida sin cédula de identificación vehicular y seguro obligatorio falta de chapa patente.
Además, se retuvieron tres licencias de conducir por circular sin casco.
Se labró un acta de infracción por largar agua a la vía pública en día no permitido.
