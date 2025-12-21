Era de Chacabuco y ganó 250 millones de pesos

Afortunado.
Una persona que vivió en Chacabuco tiene derecho a una indemnización de 250 millones de pesos según la Justicia argentina.
Volver a Chacabuquero.
El caso se conoció en las últimas horas dado el debate en torno al debate de la limitación en el cálculo de inseminaciones por despidos que impulsa el gobierno nacional.
Cabe recordar que el diario La Nación publicó que el jefe de gabinete Manuel Adorni ganó hace unos años un juicio contra una empresa que lo empleó en el sector privado y obtuvo una suma equivalente a 60 mil dólares estadounidenses.
Volviendo a la persona de Chacabuco, trabajaba para una empresa de aditivos alimentarios desde hacía 12 años. Lo suspendieron alegando que había cometido un error pero el empleado se consideró despedido y fue a la Justicia a reclamar.
El ex empleado vivía en Chacabuco y que la empresa le había dado una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires para que pudiera instalarse con su esposa.
En los Tribunales dieron la razón. En principio obtuvo una cifra de 3.018.834 de pesos pero luego hubo una actualización y así llegó a los 250 millones de pesos.
Ante esta suma de dinero el empleador salió a los medios a contar la historia considerando que se estaba castigando a la empresa.
Esta nota tomó datos publicados por el Diario El Día de La Plata.
