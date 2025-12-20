Cuatro jóvenes aprobaron el examen de Bombero Voluntario en Chacabuco

Festejo.
Este mediodía hubo festejos antes del cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de chacabuco.
Se debió a que cuatro jóvenes aprobaron el examen final tras cursar en la escuela de Cadetes.
Se trató de Máximo Robles, María Victoria Gómez, Luciano Drisdale, Narella Flores.
Salvo Robles, todos son familiares de bomberos.
Desde temprano padres, madres, hermanos y amigos esperaron a que los cadetes terminaran de rendir.
Ahora se abre un compás de espera hasta que los nuevos bomberos se puedan incorporar al cuerpo activo.
