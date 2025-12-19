viernes, 19 de diciembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Liliana.

 

 - Miriam Liliana Caporale. Falleció a los 66 años. Casa de duelo: Dante Secondo 224. Sepelio mañana las 9.00.


