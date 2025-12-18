Oscuro.
En horas de la madrugada se registró un robo en una vivienda de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Alguien se llevó una moto Corven 110 que estaba en un garaje cuya reja estaba cerrada con llave.
En el lugar también había dos bicicletas, pero no las sustrajeron.
Ocurrió en Corrientes entre Alberdi y Olavarría.
Fue radicada la denuncia en la Comisaría de Chacabuco.
