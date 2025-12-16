Agentes y policías retuvieron motos en Chacabuco

Operativo
La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado del operativo realizado este miércoles en conjunto con la Policía.
Se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria, una de las mismas sin chapa patente.
También se retuvieron dos licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
