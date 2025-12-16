Estafaban a empresas agropecuarias

Compraban cryptomonedas. Procedimiento de la Policía Federal.
En el marco de un procedimiento coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional referente al combate contra la ciberdelincuencia, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), desbarataron una compleja organización criminal dedicada a la comisión de delitos de defraudación por medio de estafas informáticas. Dichos ardides generaron un grave perjuicio económico a empresas y entidades financieras, principalmente del sector agropecuario por un monto superior a 1,8 billones de pesos.
Este hecho no está relacionado con Chacabuco pero se lo comporte porque involucra a empresas agropecuarias.
La presente causa tuvo su génesis en octubre del corriente año, cuando la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº3 del Departamento Judicial de Pergamino y el Departamento de Cibercrimen, a cargo del Dr. Néstor Mastorchio, convocó al Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado, a los fines de investigar el funcionamiento de una estructura vinculada a reiteradas estafas y lavado de activos de origen delictivo.
Consecuentemente, los uniformados de la mentada dependencia desarrollaron arduas tareas de campo y pormenorizados análisis, estableciendo que el modus operandi de la banda consistía en la utilización de documentación apócrifa para la apertura de cuentas bancarias en distintas sucursales de un reconocido banco privado.
La maniobra empleada proseguía al instante en que los implicados, a través de esas cuentas fraudulentas, accedían a préstamos bancarios cuyos fondos eran transferidos de manera inmediata a cuentas operadas por empresas de criptoactivos.
No obstante, los agentes policiales determinaron que aquel dinero era redireccionado a otras plataformas del mismo rubro, donde se convertía en activos virtuales y se remitía a billeteras digitales de origen hasta el momento desconocido. Para encubrir estas operaciones y otorgarles apariencia de legalidad, el grupo utilizaba terceras personas que simulaban realizar actividades de arbitraje de criptoactivos.
A medida de la intensificación de estas pesquisas, se comprobó que las maniobras atribuidas a supuestos “arbitrajistas” de activos virtuales carecían de legitimidad, puesto que ninguno de los involucrados se encontraba inscripto en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), de carácter obligatorio acorde a la normativa vigente.
Sin embargo, la falta de documentación respaldatoria y registros estatales reforzaron la hipótesis de un esquema sofisticado para ocultar dichos fondos, dando apariencia de legalidad al dinero obtenido de actividades ilícitas.
Fue en ese contexto que la justicia actuante libró diversas órdenes de presentación a sucursales de la mencionada entidad bancaria, lo que permitió identificar a varias empresas damnificadas; todas ellas ligadas al sector agropecuario. Asimismo, se confirmó que, mediante múltiples transacciones bancarias, dicha organización sustrajo un monto aproximado a 1,8 billones de pesos.
Habiéndose reunido la totalidad de las evidencias, el Juzgado de Garantías Nº1 del Departamento Judicial de Pergamino a cargo del Dr. César Alejandro Solazzi, Secretaría Única de la Dra. María Alicia Clerc, ordenó la realización de ocho allanamientos: dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuatro en la provincia de Buenos Aires y los dos restantes en Santa Fe.
Atento a ello, los efectivos irrumpieron en los domicilios y materializaron la detención de tres hombres, al tiempo que notificaron de la causa a otros dos. Además, secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo (en pesos argentinos, dólares y otras divisas), teléfonos celulares, notebooks, pendrives, dispositivos de almacenamiento, tarjetas y documentación de alto valor probatorio.
Durante los procedimientos, que tuvieron lugar en los barrios porteños de Almagro y Puerto Madero y en las localidades de Claypole, Villa Luzuriaga, Ramos Mejía, Colón, Rosario y General López, se contó con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Pergamino, personal de la Policía de la provincia de Santa Fe y de la Comisaría 4ª de la ciudad de Firmat.
Es dable señalar que, al no haberse hallado a uno de los sospechosos en uno de los inmuebles allanados, se practicaron diferentes labores de inteligencia y se probó que el mismo, efectivamente, se encontraría en otra vivienda ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. De ese modo y con la debida anuencia judicial, los servidores públicos montaron un discreto operativo en las adyacencias del lugar, logrando detener al encartado sobre la vía pública, en la intersección de Avenida Belgrano y Castro Barros.
Tanto los detenidos como los imputados, todos de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los elementos incautados a disposición del magistrado interventor por el delito de “Asociación ilícita”.
