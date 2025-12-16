Que en paz descanse: Elena.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Martha Elena Bustamante viuda de Martínez. Falleció a los 85 años. Casa de duelo: Buenos Aires 183. Sepelio a las 15.00.
Necrológicas recientes: QEPD
