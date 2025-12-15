Fue publicado un estudio sobre una peligrosa enfermedad en Chacabuco

Salud.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires público en Internet un estudio sobre una peligrosa enfermedad realizado en Chacabuco a lo largo de los últimos 9 años.
Se trata del "Estudio de prevalencia de chagas en el municipio de Chacabuco durante los años 2016 a 2025"
Las autoras fueron Karina Watralik, María Alicia Pagola y María Gabriela Agüero
El Mal de Chagas (o tripanosomiasis americana) es una enfermedad parasitaria potencialmente mortal causada por el parásito Trypanosoma cruzi. Es endémica principalmente en América Latina, aunque se ha extendido a otras regiones. A menudo se le conoce como la "enfermedad silenciosa" debido a que la mayoría de las personas infectadas pueden permanecer asintomáticas durante años o incluso toda la vida. No obstante, en un porcentaje significativo de pacientes, la enfermedad puede avanzar a una fase crónica que afecta gravemente órganos vitales, principalmente el corazón (causando cardiomiopatía de Chagas) y, en menor medida, el sistema digestivo.
La detección y el tratamiento temprano son cruciales para evitar estas complicaciones crónicas y mejorar el pronóstico.
La principal vía de transmisión del parásito Trypanosoma cruzi es a través de las heces de un insecto hematófago conocido popularmente como vinchuca, chinche besucona o chipo. Este insecto, al picar a una persona o animal para alimentarse de sangre, defeca cerca de la herida o mucosa. El contagio ocurre cuando el parásito presente en las heces frescas penetra en el cuerpo al ser frotado o arrastrado hacia la picadura, los ojos, la boca o cualquier otra lesión en la piel.
Además de esta transmisión vectorial, el Chagas también se puede contagiar por vía transfusional (a través de la sangre de donantes infectados), vertical (de una madre infectada a su hijo durante el embarazo o parto), y por la ingestión de alimentos o jugos contaminados con el parásito (transmisión oral).
Esta fue la conclusión del trabajo: "En Chacabuco la prevalencia de Chagas es de 38% en la población migratoria boliviana. La pesquisa durante estos años permitió el tratamiento específico de alta efectividad en los niños y tratamiento en adultos. Bromatología realiza periódicamente vigilancia entomológica. Es un reto conseguir la equidad para cambiar estas realidades, es necesario empoderar al pueblo, conocer su cultura y sus creencias".
El estudio completo se puede descargar AQUÍ
