domingo, 14 de diciembre de 2025

Canchas mojadas en Chacabuco

 


Comunicado.

La Liga Deportiva de Chacabuco informa que por razones climáticas, se han postergado los encuentros programados para hoy domingo 14/12, tanto del fútbol Femenino que iba a jugar en cancha de Huracán, como el fútbol masculino, que iba a jugar en cancha de Rivadavia. 

En las próximas horas daremos a conocer la reprogramación de la jornada.


Firma:

Liga Deportiva de Chacabuco 



