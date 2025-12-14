Canchas mojadas en Chacabuco

Comunicado.
La Liga Deportiva de Chacabuco informa que por razones climáticas, se han postergado los encuentros programados para hoy domingo 14/12, tanto del fútbol Femenino que iba a jugar en cancha de Huracán, como el fútbol masculino, que iba a jugar en cancha de Rivadavia.
En las próximas horas daremos a conocer la reprogramación de la jornada.
Firma:
Liga Deportiva de Chacabuco
