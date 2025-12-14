Baile del Egresado postergado en Chacabuco

Tiempo.
Fue postergado el baile del egresado a raíz de la situación meteorológica que afecta a la zona de Chacabuco.
El evento se llevará a cabo este lunes por la noche.
La decisión fue comunicada a través de mensajes de WhatsApp por la Dirección de la Juventud.
📢*Comunicado importante* – Baile de Egresados
Queridos egresados y familias:
Debido a las condiciones climáticas inestables y tal como estaba previsto desde un principio en la organización, el Baile de Egresados se posterga para el día lunes, manteniendo el mismo horario establecido.
Esta decisión se toma priorizando la seguridad de todos, ya que las condiciones actuales dificultan el armado del baile, y teniendo en cuenta también todos los preparativos realizados por los egresados, especialmente los turnos previamente organizados.
Agradecemos la comprensión y los esperamos para vivir una noche inolvidable ✨🎉
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
