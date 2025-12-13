sábado, 13 de diciembre de 2025

Ya tiene fecha el Festival provincial de Tango y Folclore de Chacabuco

 


Nueva edición.

Ya tiene fecha la nueva edición del Festival  provincial de Tango y Folclore.



Volver a Chacabuquero.

El evento se llevará a cabo el 23, 24 y 25 de Enero del 2026.

 Este sábado se celebró una región entre la Comisión de Músicos Unidos de Chacabuco, que organiza el festival, y el intendente Rubén Darío Golía.


