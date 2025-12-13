Más datos del violento choque en un barrio de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se registró un violento choque en un barrio de la ciudad de Chacabuco. A medida que pasa el tiempo, se suman datos.
Una moto Keller 110 en la que iban una mujer y una joven menor de edad chocó con un auto VW.
La mayor de edad quedó tendida en el suelo y fue trasladada en ambulancia al hospital. La menor fue trasladada por un familiar a la guardia de pediatría.
Ocurrió en Juan Manuel de Rosas y Güemes.
La motociclista sería de apellido Reynoso y el automovilista, Giménez.
El auto circulaba por Güemes en sentido descendente y la moto por Juan Manuel de Rosas en sentido ascendente. Algunos vecinos consideraron que un enorme cardal que ha crecido en la esquina cercana al choque pudo haber obstruido la visual de los conductores
La menor recibió rápidamente el alta.
Pelea. Por otro lado, esta mañana hubo un conflicto entre vecinos en el barrio Alcira de la Peña.
