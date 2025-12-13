Los ganadores de la Fiesta del Deporte de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche ante el Palacio Municipal se lleva a cabo la Fiesta Municipal del Deporte 2025 de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
La lista de ganadores se irá actualizando según se vaya desarrollando la ceremonia.
Las termas:
Terna de Billar: Ariel Forti, Adrián Forti, Ricardo Presa
Terna Pool: Tobías Di Napoli, Brian Fiori, Bautista Blasco
Terna de Bochas: Omar Milione, Javier Giorgini, Jesús Tapia
Terna de Gimnasia Deportiva: Josefina Pascual, Sol Quinteros, Francina Bustos
Terna Pelota a Paleta: Álvaro Marzano, Nelson Cian, Marcos Caballeri
Terna Ajedrez: Rafael Stefano, Claudio Genaro, Thiago Herrera
Terna Boxeo: Estefanía Salerno, Cristian Cardoso, Nicolás Loureyro
Terna Tenis: Dante Masci, Dante Felice, Dante Scalise
Terna de tiro: Onofre Francischetti, Daniel Falabella, Damián Godoy
Terna Judo: Tomas Iriart, Aníbal Sierra, Gabriel Litardo
Terna de natación: María Mesuro, Leonardo Dresti, Agustina De Paulo
Terna de Golf: Pablo Levato, Dante Rubino, María Victoria Villanueva
Terna de Patín: Mora Dos Santos, Isabella Daniele, Lucía Gomez Portal
Terna de Atletismo: Mauro Rozza, Juanita Fernández, Juan Cámera
Terna de Ciclismo de Pista y Ruta Masculino: Javier Cieri, Juan Castillo, Facundo Maydana
Terna de Ciclismo Femenino: Zaira Rojas, Mayra Lara, María Alejandra Coron
Terna de Rural Bike: Federico Di Bello, Tiziano Escobar, Andrés Chuliver
Terna Duatlón y Triatlón: Guido Díaz, Pablo Vitagliano, Juan Espíndola
Terna de Pato: Juani Lanfranco, Narciso Díaz, Juan Sebastián Sofía
Terna de Deportes Ecuestres: Isabel Giménez, Sebastián Cairo, Francisco Magdalena
Terna de Cestoball: Florencia Recchia, Maricel Álvarez, Marilyn Prieto
Terna de Motociclismo: Marcos Barrios, Manuel Frontera, Ezequiel Artola
Terna de Karting: Mariano Enwerda, Cristian Marveggio, Agustín Erculi
Terna Automovilismo: Jorge Purita, Alejo Purita, Elio Craparo
Terna de Rugby: Pedro Peláez Ibarguren, Thiago D'Andrea, Agustín Rowan
Terna de Voley: Morena Bonópera, Constanza Núñez, Magdalena Vita
Terna de Handball: Sol Olivera, Emanuel Marino, Eloy Valdesogo
Terna Hockey: Amparo Uelan (Club Atlético Porteño), Inés Recalde (Club social), Lucía Cayssials (Club Social)
Terna de padel: Leo Arce, Lola Toledo, Maia Roig
Terna de Básquet: Julieta Zotarelli , Felipe Scandizzo, Bautista Monzón.
Terna de fútbol masculino: Benjamín Curaratti, Tomás Fernández, Valentín Cayssials
Terna de fútbol femenino: Abigail López, Catalina Lopez, Sofía Martínez
♿ Deportes paralímpicos
Fútbol PCD: Polaco Iñiguez, Mariano Montes, Brandon Dolinsky
Terna de Goalball: Nabil Ferrari, Luis Olartes, Alexis Ardiles
Terna de Boccia: Clara Ansolá, Diego Frangolino, Hernán Modica
Terna de basquet en silla de ruedas: Cristina Valdiviezo, Jorge Mateo, Elena Tabares
Terna de atletismo: Sebastián Poltrone, Lautaro Guajardo, Leticia Correa
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Allanamientos contra la producción y distribución de imágenes sexuales de menores
- Ya tiene fecha el Festival provincial de Tango y Folclore de Chacabuco
- "No tenemos ni una gota de agua en este barrio de Chacabuco"
- Más datos del violento choque en un barrio de Chacabuco
- Se mantiene el pronóstico de lluvias y la alerta ampliada para Chacabuco y la zona
- Incidentes en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Susto en el centro de Chacabuco
- Concurso de precios para vender un camión Ford
- Cortes programados de energía en Chacabuco
- Fiestas en otras ciudades de la región donde está Chacabuco
- Todos los ternados de la Fiesta del Deporte de Chacabuco
- Video: "Arrojaron pirotecnia peligrosa en mí casa de Chacabuco"
- Por la inestabilidad meteorológica ya se suspendió un evento en Chacabuco
- Sobre un fallecimiento en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario