sábado, 13 de diciembre de 2025

Los ganadores de la Fiesta del Deporte de Chacabuco

 


Esta noche.

Esta noche ante el Palacio Municipal se lleva a cabo la Fiesta Municipal del Deporte 2025 de Chacabuco.



La lista de ganadores se irá actualizando según se vaya desarrollando la ceremonia.


Las termas:

Terna de Billar: Ariel Forti, Adrián Forti, Ricardo Presa

Terna Pool: Tobías Di Napoli, Brian Fiori, Bautista Blasco

Terna de Bochas: Omar Milione, Javier Giorgini, Jesús Tapia

Terna de Gimnasia Deportiva: Josefina Pascual, Sol Quinteros, Francina Bustos

Terna Pelota a Paleta: Álvaro Marzano, Nelson Cian, Marcos Caballeri

Terna Ajedrez: Rafael Stefano, Claudio Genaro, Thiago Herrera


Terna Boxeo: Estefanía Salerno, Cristian Cardoso, Nicolás Loureyro

Terna Tenis: Dante Masci, Dante Felice, Dante Scalise

Terna de tiro: Onofre Francischetti, Daniel Falabella, Damián Godoy

Terna Judo: Tomas Iriart, Aníbal Sierra, Gabriel Litardo

Terna de natación: María Mesuro, Leonardo Dresti, Agustina De Paulo

Terna de Golf: Pablo Levato, Dante Rubino, María Victoria Villanueva

Terna de Patín: Mora Dos Santos, Isabella Daniele, Lucía Gomez Portal

Terna de Atletismo: Mauro Rozza, Juanita Fernández, Juan Cámera

Terna de Ciclismo de Pista y Ruta Masculino: Javier Cieri, Juan Castillo, Facundo Maydana


Terna de Ciclismo Femenino: Zaira Rojas, Mayra Lara, María Alejandra Coron

Terna de Rural Bike: Federico Di Bello, Tiziano Escobar, Andrés Chuliver

Terna Duatlón y Triatlón: Guido Díaz, Pablo Vitagliano, Juan Espíndola

Terna de Pato: Juani Lanfranco, Narciso Díaz, Juan Sebastián Sofía

Terna de Deportes Ecuestres: Isabel Giménez, Sebastián Cairo, Francisco Magdalena

Terna  de Cestoball: Florencia Recchia, Maricel Álvarez, Marilyn Prieto

Terna de Motociclismo: Marcos Barrios, Manuel Frontera, Ezequiel Artola

Terna de Karting: Mariano Enwerda, Cristian Marveggio, Agustín Erculi

Terna Automovilismo: Jorge Purita, Alejo Purita, Elio Craparo

Terna de Rugby: Pedro Peláez Ibarguren, Thiago D'Andrea, Agustín Rowan


Terna de Voley: Morena Bonópera, Constanza Núñez, Magdalena Vita

Terna de Handball: Sol Olivera, Emanuel Marino, Eloy Valdesogo

Terna Hockey: Amparo Uelan (Club Atlético Porteño), Inés Recalde (Club social), Lucía Cayssials (Club Social)

Terna de padel: Leo Arce, Lola Toledo, Maia Roig

Terna de Básquet: Julieta Zotarelli , Felipe Scandizzo, Bautista Monzón.

Terna de fútbol masculino: Benjamín Curaratti, Tomás Fernández, Valentín Cayssials

Terna de fútbol femenino: Abigail López, Catalina Lopez, Sofía Martínez

♿ Deportes paralímpicos

Fútbol PCD: Polaco Iñiguez, Mariano Montes, Brandon Dolinsky

Terna de Goalball: Nabil Ferrari, Luis Olartes, Alexis Ardiles

Terna de Boccia: Clara Ansolá, Diego Frangolino, Hernán Modica

Terna de basquet en silla de ruedas: Cristina Valdiviezo, Jorge Mateo, Elena Tabares

Terna de atletismo: Sebastián Poltrone, Lautaro Guajardo, Leticia Correa


Más publicaciones del día:

Todavía se habla de esto: 

