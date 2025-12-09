martes, 9 de diciembre de 2025

Accidente fatal en la mañana de Chacabuco

 


En una avenida.

Esta mañana se registró un accidente fatal en un barrio de la ciudad de Chacabuco. 



Participaron un camión con acoplado y un camión.

Falleció el conductor de la moto. 

Ocurrió en la intersección de Perón y Delaudo.

El SAME y la Policía fueron al lugar.

Ambos rodados circulaban por esta avenida de tierra que llega a la ruta 7.

La moto y el conductor quedaron sobre Perón y el camión sobre Delaudo. 

Al parecer, el impacto entre los vehículos se dio cuando el camión dobló de la avenida a la calle.

