Accidente fatal en la mañana de Chacabuco

En una avenida.
Esta mañana se registró un accidente fatal en un barrio de la ciudad de Chacabuco.
Participaron un camión con acoplado y un camión.
Falleció el conductor de la moto.
Ocurrió en la intersección de Perón y Delaudo.
El SAME y la Policía fueron al lugar.
Ambos rodados circulaban por esta avenida de tierra que llega a la ruta 7.
La moto y el conductor quedaron sobre Perón y el camión sobre Delaudo.
Al parecer, el impacto entre los vehículos se dio cuando el camión dobló de la avenida a la calle.
