Choque de camiones bajo semáforos en Chacabuco

Esta mañana.

Hasta mañana se registró un choque entre dos camiones en uno de los accesos a la ciudad de Chacabuco .



No hubo que lamentar heridos. Solamente se registraron daños materiales.

Ambos transportes de carga circulaban por la mano ascendente del acceso Elguea - Román. Uno chocó con la parte trasera del otro.

Ocurrió en la intersección con Coronel Melián donde hay semáforos.

