Choque de camiones bajo semáforos en Chacabuco

Esta mañana.
Hasta mañana se registró un choque entre dos camiones en uno de los accesos a la ciudad de Chacabuco .
Volver a Chacabuquero.
No hubo que lamentar heridos. Solamente se registraron daños materiales.
Ambos transportes de carga circulaban por la mano ascendente del acceso Elguea - Román. Uno chocó con la parte trasera del otro.
Ocurrió en la intersección con Coronel Melián donde hay semáforos.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Robo en la zona céntrica de Chacabuco
- Accidente fatal en la mañana de Chacabuco
- Avance para una obra que beneficia a Chacabuco, la Laguna de Rocha y la zona
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Camino a la Navidad y el Año Nuevo en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Infracción por lavar un vehículo y motos secuestradas en Chacabuco
- Chacabuquense le puso música a una entrega de premios
- Incendio en una vivienda de Chacabuco
- Entregaron medallas a los legisladores de Chacabuco
- Demorado en la madrugada de Chacabuco
- Salida de Bomberos en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario