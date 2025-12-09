Nuevo accidente en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un nuevo accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Participaron una moto y un SUV.
Según los vecinos, la moto se fue del lugar. Iban dos personas en la misma.
El SUV también se retiró luego que la persona que conducía cotejara los daños.
Luego llegó la Policía. No se solicitó la presencia de ambulancias.
Ocurrió en Moreno y Espora.
